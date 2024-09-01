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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1 гульден 1845 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1845
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Гессен-Гомбург 1 гульден 1845 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Гессен-Гомбург 1 гульден 1845 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Гессен-Гомбург 1 гульден 1845 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1845 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1845 на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1845 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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