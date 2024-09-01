Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1 гульден 1845 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 1 гульден
- Год 1845
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 817 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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