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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Монеты Гессен-Гомбург 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1845
Средняя цена 490 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1845
Средняя цена 200 $
Продажи
0 2
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