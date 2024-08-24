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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1/2 гульдена 1845 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1845
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1911 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 210 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1845 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1845 на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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