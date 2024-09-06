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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Монеты Гессен-Гомбург 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1841
Средняя цена 370 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841
Средняя цена 310 $
Продажи
0 7
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