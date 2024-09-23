Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1 гульден 1841 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 1 гульден
- Год 1841
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3640 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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