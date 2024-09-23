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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1 гульден 1841 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1841
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3640 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • UBS (1)
  • WAG (5)
Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 133 EUR
Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1841 на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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