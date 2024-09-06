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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1/2 гульдена 1841 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1841
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1422 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 925 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1841 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1841 на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность F
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1841 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1841 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1841 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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