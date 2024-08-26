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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1/2 гульдена 1846 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1/2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1182 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 22 июня 2020.

Сохранность
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1846 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
826 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1846 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
896 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1846 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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