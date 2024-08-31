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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Монеты Гессен-Гомбург 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1846
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
1 гульден 1846
Средняя цена 380 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846
Средняя цена 630 $
Продажи
0 3
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