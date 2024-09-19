Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
2 гульдена 1846 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 37 мм
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 2 гульдена
- Год 1846
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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