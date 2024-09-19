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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

2 гульдена 1846 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 37 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
967 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Rauch - December 4, 2020
Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 2 гульдена 1846 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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