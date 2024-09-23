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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1 гульден 1843 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1 гульден 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1843
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1843 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 814 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (5)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
Гессен-Гомбург 1 гульден 1843 на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Гессен-Гомбург 1 гульден 1843 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Гессен-Гомбург 1 гульден 1843 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1843 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1843 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1843 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1843 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1843 на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1843 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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