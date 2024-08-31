Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1/2 гульдена 1843 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Филипп Август Фридрих
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1843
- Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3554 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 205 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2005.
Сохранность
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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