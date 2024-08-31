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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1/2 гульдена 1843 года (Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих Реверс монеты - 1/2 гульдена 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Филипп Август Фридрих

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Филипп Август Фридрих
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1843
  • Правитель Филипп Август Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1843 года. Это серебряная монета периода Филиппа Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3554 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 205 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2005.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (3)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rauch (1)
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1843 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1843 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1843 на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1843 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1843 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1843 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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