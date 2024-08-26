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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1/2 гульдена 1839 года (Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Людвиг Вильгельм Фридрих
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг Вильгельм Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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