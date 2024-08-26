Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1/2 гульдена 1839 года (Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Людвиг Вильгельм Фридрих
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1839
- Правитель Людвиг Вильгельм Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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