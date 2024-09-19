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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Серебряные монеты 1/2 гульдена Людвига Вильгельма Фридриха - Гессен-Гомбург

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1/2 гульдена 1838-1839

Год Знак Описание Продажи Продажи
1838 0 381839 0 0
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