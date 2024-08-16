Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Каталог монет Людвига Вильгельма Фридриха (1838-1839)

Всего добавлено монет: 4

Период чеканки Людвига Вильгельма Фридриха
Каталог монет Людвиг Вильгельм Фридрих 1838-1839
coin Серебро
Год монеты

Монеты Людвига Вильгельма Фридриха с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1 гульден 1838
 Серебро $420 $930 2 105Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1/2 гульдена 1838
 Серебро $250 - 0 38Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1 гульден 1839
 Серебро $130 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1/2 гульдена 1839
 Серебро - - 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Гомбург Все гессен-гомбургские монеты гессен-гомбургские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск