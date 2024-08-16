Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
Каталог монет Людвига Вильгельма Фридриха (1838-1839)
Всего добавлено монет: 4
Каталог монет Людвиг Вильгельм Фридрих 1838-1839
Монеты Людвига Вильгельма Фридриха с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $420 $930 2 105
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1 гульден 1838
Серебро $250 - 0 38
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1/2 гульдена 1838
Серебро $130 - 0 1
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1 гульден 1839
Серебро - - 0 0
Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих
1/2 гульдена 1839
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