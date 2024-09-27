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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

Монеты Гессен-Гомбург 1839 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1839
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1839
Средняя цена
Продажи
0 0
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