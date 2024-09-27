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Гессен-Гомбург
1839
Гессен-Гомбург
Период:
1838-1863
1838-1863
Людвиг Вильгельм Фридрих
1838-1839
Филипп Август Фридрих
1840-1846
Фердинанд
1858-1863
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Гессен-Гомбург
1839
Монеты Гессен-Гомбург 1839 года
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1 гульден 1839
Средняя цена
130 $
Продажи
0
1
1/2 гульдена 1839
Средняя цена
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Гессен-Гомбург
Период
1838-1863
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Гомбург
Период
1838-1863
Людвиг Вильгельм Фридрих
1838-1839
Филипп Август Фридрих
1840-1846
Фердинанд
1858-1863
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