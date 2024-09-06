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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1 гульден 1839 года (Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Людвиг Вильгельм Фридрих
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1839
  • Правитель Людвиг Вильгельм Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига Вильгельма Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2022.

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Гессен-Гомбург 1 гульден 1839 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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