Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1 гульден 1839 года (Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Людвиг Вильгельм Фридрих
- Номинал 1 гульден
- Год 1839
- Правитель Людвиг Вильгельм Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Людвига Вильгельма Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2022.
Сохранность
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