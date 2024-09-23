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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1/2 гульдена 1838 года (Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих Реверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Людвиг Вильгельм Фридрих
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1838
  • Правитель Людвиг Вильгельм Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига Вильгельма Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2163 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • VL Nummus (1)
  • WAG (4)
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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