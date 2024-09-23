Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1/2 гульдена 1838 года (Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Людвиг Вильгельм Фридрих
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1838
- Правитель Людвиг Вильгельм Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига Вильгельма Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2163 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 25 марта 2022
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Дата 20 сентября 2018
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Дата 21 марта 2018
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Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
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