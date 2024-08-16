Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863
1 гульден 1838 года (Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Гессен-Гомбург
- Период Людвиг Вильгельм Фридрих
- Номинал 1 гульден
- Год 1838
- Правитель Людвиг Вильгельм Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига Вильгельма Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2200 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 21 сентября 2023
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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