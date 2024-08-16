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Гессен-Гомбург Период: 1838-1863 1838-1863

1 гульден 1838 года (Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих)

Аверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих Реверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Гомбург, Людвиг Вильгельм Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Гессен-Гомбург
  • Период Людвиг Вильгельм Фридрих
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1838
  • Правитель Людвиг Вильгельм Фридрих (Ландграф Гессен-Гомбурга)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-гомбургской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига Вильгельма Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 773 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2200 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Гессен-Гомбург 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS61 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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