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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Каталог монет Бремена

Всего добавлено монет: 30

Монеты Вольного ганзейского города
coin 1802-1871 Вольный ганзейский город

Таблица цен монет Бремена

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1864
 Серебро $190 $430 2 138Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
Талер 1865 B "Второй немецкий стрелковый фестиваль"
 Серебро $190 $770 5 706Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1841
 Серебро $150 - 0 8Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1840
 Серебро $110 - 0 48Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1845
 Серебро $140 - 0 22Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1845
 Серебро $220 $330 0 7Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1846
 Серебро $100 - 0 26Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи"
 Серебро $600 $1,200 3 311Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
Талер 1871 B "Победа над Францией"
 Серебро $230 $130 0 514Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1860
 Серебро $90 - 0 16Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
1/2 гротена 1841
 Медь $190 - 0 24Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
1 гротен 1840
 Серебро $340 - 0 38Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
6 гротенов 1857
 Серебро $100 - 0 23Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1859
 Серебро $110 - 1 35Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1859
 Серебро $130 - 0 58Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1859
 Серебро $380 $390 0 32Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1841
 Медь $110 - 0 8Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
6 гротенов 1840
 Серебро $75 - 0 8Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
10 дукатов 1864 B "Открытие фондовой биржи"
 Золото $30,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1802
 Медь $130 - 0 14Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1840
 Серебро $95 - 0 11Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1841
 Серебро $100 - 0 8Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1846
 Серебро $65 - 0 2Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
6 гротенов 1861
 Серебро $120 $310 1 28Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
1 шварен 1859
 Медь $25 - 0 6Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1820
 Медь $55 - 0 5Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
Талер 1863 "50-я годовщина освободительных войн"
 Серебро $150 $260 1 408Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1866
 Медь $90 - 0 6Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1853
 Медь $40 - 0 4Coin photo Coin photo
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1861
 Медь $20 - 0 2
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