Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
Каталог монет Бремена
Всего добавлено монет: 30
Таблица цен монет Бремена
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $190 $430 2 138
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1864
Серебро $190 $770 5 706
Бремен, Вольный ганзейский город
Талер 1865 B "Второй немецкий стрелковый фестиваль"
Серебро $150 - 0 8
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1841
Серебро $110 - 0 48
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1840
Серебро $140 - 0 22
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1845
Серебро $220 $330 0 7
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1845
Серебро $100 - 0 26
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1846
Серебро $600 $1,200 3 311
Бремен, Вольный ганзейский город
Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи"
Серебро $230 $130 0 514
Бремен, Вольный ганзейский город
Талер 1871 B "Победа над Францией"
Серебро $90 - 0 16
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1860
Медь $190 - 0 24
Бремен, Вольный ганзейский город
1/2 гротена 1841
Серебро $340 - 0 38
Бремен, Вольный ганзейский город
1 гротен 1840
Серебро $100 - 0 23
Бремен, Вольный ганзейский город
6 гротенов 1857
Серебро $110 - 1 35
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1859
Серебро $130 - 0 58
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1859
Серебро $380 $390 0 32
Бремен, Вольный ганзейский город
36 гротенов 1859
Медь $110 - 0 8
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1841
Серебро $75 - 0 8
Бремен, Вольный ганзейский город
6 гротенов 1840
Золото $30,000 - 0 3
Бремен, Вольный ганзейский город
10 дукатов 1864 B "Открытие фондовой биржи"
Медь $130 - 0 14
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1802
Серебро $95 - 0 11
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1840
Серебро $100 - 0 8
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1841
Серебро $65 - 0 2
Бремен, Вольный ганзейский город
12 гротенов 1846
Серебро $120 $310 1 28
Бремен, Вольный ганзейский город
6 гротенов 1861
Медь $25 - 0 6
Бремен, Вольный ганзейский город
1 шварен 1859
Медь $55 - 0 5
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1820
Серебро $150 $260 1 408
Бремен, Вольный ганзейский город
Талер 1863 "50-я годовщина освободительных войн"
Медь $90 - 0 6
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1866
Медь $40 - 0 4
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1853
Медь $20 - 0 2
Бремен, Вольный ганзейский город
2 1/2 шварена 1861
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