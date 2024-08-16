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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

12 гротенов 1841 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 12 гротенов 1841 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 12 гротенов 1841 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,740)
  • Вес 3,889 гр
  • Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 111,626

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 12 гротенов
  • Год 1841
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Rauch (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
Бремен 12 гротенов 1841 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Бремен 12 гротенов 1841 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Бремен 12 гротенов 1841 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Бремен 12 гротенов 1841 на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Бремен 12 гротенов 1841 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1841 на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бремен 12 гротенов 1841 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1841 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1841 на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 12 гротенов 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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