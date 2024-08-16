Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
12 гротенов 1841 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,740)
- Вес 3,889 гр
- Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 111,626
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 12 гротенов
- Год 1841
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 867 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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