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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бремена 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
36 гротенов 1841
Средняя цена 150 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
12 гротенов 1841
Средняя цена 100 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 гротена 1841
Средняя цена 190 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 1/2 шварена 1841
Средняя цена 110 $
Продажи
0 8
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