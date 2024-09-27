Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 гротена 1841 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,2 - 3,3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 104,788
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 1/2 гротена
- Год 1841
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 1/2 гротена 1841 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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