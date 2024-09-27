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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 гротена 1841 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 1/2 гротена 1841 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 1/2 гротена 1841 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 - 3,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 104,788

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 1/2 гротена
  • Год 1841
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 1/2 гротена 1841 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Heritage Eur - November 19, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Бремен 1/2 гротена 1841 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гротена 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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