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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Медные монеты 1/2 гротена Вольного ганзейского города - Бремен

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1/2 гротена 1841

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1841 104,788 0 24
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