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Период:
1802-1871
1802-1871
Вольный ганзейский город
1802-1871
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Вольный ганзейский город
1/2 гротена
Медные монеты 1/2 гротена Вольного ганзейского города - Бремен
1/2 гротена 1841
Год
Знак
Описание
Тираж
BU
Продажи
Продажи
1841
104,788
0
24
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