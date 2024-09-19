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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

36 гротенов 1841 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 36 гротенов 1841 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 36 гротенов 1841 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,986)
  • Вес 8,77 гр
  • Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 44,364

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 36 гротенов
  • Год 1841
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Teutoburger (2)
  • WCN (1)
Бремен 36 гротенов 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 108 EUR
Бремен 36 гротенов 1841 на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бремен 36 гротенов 1841 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1841 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Бремен 36 гротенов 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бремен 36 гротенов 1841 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1841 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 36 гротенов 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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