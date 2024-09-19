Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
36 гротенов 1841 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,986)
- Вес 8,77 гр
- Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 44,364
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 36 гротенов
- Год 1841
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1841 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1328 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
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- WCN (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 108 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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