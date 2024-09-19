Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

2 1/2 шварена 1841 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 2 1/2 шварена 1841 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 2 1/2 шварена 1841 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 - 3,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 104,788

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 2 1/2 шварена
  • Год 1841
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1841 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Бремен 2 1/2 шварена 1841 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Бремен 2 1/2 шварена 1841 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Бремен 2 1/2 шварена 1841 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1841 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1841 на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1841 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1841 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 2 1/2 шварена 1841 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 1/2 шварена 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бремена Каталог монет Вольного ганзейского города Монеты Бремена 1841 года Все бременские монеты бременские медные монеты бременские монеты номиналом 2 1/2 шварена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск