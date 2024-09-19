Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
2 1/2 шварена 1841 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,2 - 3,3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 104,788
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 2 1/2 шварена
- Год 1841
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1841 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Frühwald (1)
- Grün (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- WAG (2)
- Westfälische (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 1/2 шварена 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск