Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
2 1/2 шварена 1820 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,7 - 3,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 146,560
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 2 1/2 шварена
- Год 1820
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1820 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Rauch (2)
- WAG (2)
Где продать?
Для продажи 2 1/2 шварена 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск