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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

2 1/2 шварена 1820 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 2 1/2 шварена 1820 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 2 1/2 шварена 1820 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,7 - 3,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 146,560

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 2 1/2 шварена
  • Год 1820
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1820 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Rauch (2)
  • WAG (2)
Бремен 2 1/2 шварена 1820 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Бремен 2 1/2 шварена 1820 на аукционе Rauch - September 17, 2016
Продавец Rauch
Дата 17 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Бремен 2 1/2 шварена 1820 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Бремен 2 1/2 шварена 1820 на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Бремен 2 1/2 шварена 1820 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 шварена 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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