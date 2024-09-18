Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
1 гротен 1840 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 0,77 гр
- Чистого серебра (0,007 oz) 0,2164 гр
- Диаметр 15,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 261,545
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 1 гротен
- Год 1840
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 1 гротен 1840 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4725 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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