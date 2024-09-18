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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

1 гротен 1840 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 1 гротен 1840 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 1 гротен 1840 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,007 oz) 0,2164 гр
  • Диаметр 15,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 261,545

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 1 гротен
  • Год 1840
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 1 гротен 1840 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4725 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Numismatica Ferrarese - December 27, 2020
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 27 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Anticomondo - September 20, 2020
Продавец Anticomondo
Дата 20 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Бремен 1 гротен 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гротен 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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