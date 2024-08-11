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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бремена 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
36 гротенов 1840
Средняя цена 110 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
12 гротенов 1840
Средняя цена 95 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 гротенов 1840
Средняя цена 75 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 гротен 1840
Средняя цена 340 $
Продажи
0 38
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