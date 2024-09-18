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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

12 гротенов 1840 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 12 гротенов 1840 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 12 гротенов 1840 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,740)
  • Вес 3,889 гр
  • Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 192,964

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 12 гротенов
  • Год 1840
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1840 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 460 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Александр - November 16, 2022
Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1219 RUB
Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Stephen Album - September 21, 2013
Продавец Stephen Album
Дата 21 сентября 2013
Сохранность MS63 NGC
Цена
Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Бремен 12 гротенов 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 12 гротенов 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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