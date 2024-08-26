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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

6 гротенов 1840 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 6 гротенов 1840 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 6 гротенов 1840 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,740)
  • Вес 1,944 гр
  • Чистого серебра (0,0463 oz) 1,4386 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 79,152

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 6 гротенов
  • Год 1840
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 6 гротенов 1840 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5217 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 1950 DKK. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Бремен 6 гротенов 1840 на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Бремен 6 гротенов 1840 на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Бремен 6 гротенов 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бремен 6 гротенов 1840 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Бремен 6 гротенов 1840 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
Бремен 6 гротенов 1840 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бремен 6 гротенов 1840 на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Бремен 6 гротенов 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 гротенов 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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