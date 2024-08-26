Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
6 гротенов 1840 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,740)
- Вес 1,944 гр
- Чистого серебра (0,0463 oz) 1,4386 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 79,152
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 6 гротенов
- Год 1840
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 6 гротенов 1840 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5217 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 1950 DKK. Торги состоялись 24 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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