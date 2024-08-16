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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

36 гротенов 1840 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 36 гротенов 1840 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 36 гротенов 1840 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,986)
  • Вес 8,77 гр
  • Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 170,076

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 36 гротенов
  • Год 1840
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1840 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27107 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 47 CHF
Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Emporium Hamburg - July 10, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность AU53 ANACS
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Numis Poland - February 24, 2021
Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Numis Poland - February 24, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Бремен 36 гротенов 1840 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 36 гротенов 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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