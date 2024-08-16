Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
36 гротенов 1840 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,986)
- Вес 8,77 гр
- Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 170,076
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 36 гротенов
- Год 1840
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1840 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27107 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1265 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность AU53 ANACS
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Numis Poland
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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