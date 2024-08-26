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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 1 гротен Вольного ганзейского города - Бремен

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1 гротен 1840

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1840 261,545 0 38
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