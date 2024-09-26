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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

1 шварен 1859 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 1 шварен 1859 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 1 шварен 1859 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 - 1,4 гр
  • Диаметр 16,3 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 68,560

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 1 шварен
  • Год 1859
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 1 шварен 1859 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1488 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 55 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Russiancoin (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Бремен 1 шварен 1859 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Бремен 1 шварен 1859 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Бремен 1 шварен 1859 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бремен 1 шварен 1859 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Бремен 1 шварен 1859 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Бремен 1 шварен 1859 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шварен 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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