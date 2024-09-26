Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
1 шварен 1859 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 - 1,4 гр
- Диаметр 16,3 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 68,560
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 1 шварен
- Год 1859
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 1 шварен 1859 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1488 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 55 EUR. Торги состоялись 25 марта 2023.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
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- Russiancoin (2)
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- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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