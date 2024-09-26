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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бремена 1859 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
36 гротенов 1859
Средняя цена 130 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
36 гротенов 1859
Средняя цена 380 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
12 гротенов 1859
Средняя цена 110 $
Продажи
1 34

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 шварен 1859
Средняя цена 25 $
Продажи
0 6
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