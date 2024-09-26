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1859
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Период:
1802-1871
1802-1871
Вольный ганзейский город
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1859
Монеты Бремена 1859 года
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36 гротенов 1859
Средняя цена
130 $
Продажи
0
58
36 гротенов 1859
Средняя цена
380 $
Продажи
0
32
12 гротенов 1859
Средняя цена
110 $
Продажи
1
34
Медные монеты
1 шварен 1859
Средняя цена
25 $
Продажи
0
6
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Период
1802-1871
Вольный ганзейский город
1802-1871
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