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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

36 гротенов 1859 года "Тип 1859-1864" (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 36 гротенов 1859 года "Тип 1859-1864" - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 36 гротенов 1859 года "Тип 1859-1864" - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,986)
  • Вес 8,77 гр
  • Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 50,000

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 36 гротенов
  • Год 1859
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36458 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PR65 DCAM PCGS
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность UNC
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Kroha - October 7, 2017
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PR66 CAM PCGS
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Busso Peus - January 14, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 14 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 36 гротенов 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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