Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
36 гротенов 1859 года "Тип 1859-1864" (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,986)
- Вес 8,77 гр
- Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 50,000
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 36 гротенов
- Год 1859
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36458 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
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- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PR65 DCAM PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PR66 CAM PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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