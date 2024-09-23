Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
12 гротенов 1859 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,740)
- Вес 3,889 гр
- Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 450,000
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 12 гротенов
- Год 1859
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1332 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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