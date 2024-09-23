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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

12 гротенов 1859 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 12 гротенов 1859 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 12 гротенов 1859 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,740)
  • Вес 3,889 гр
  • Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 450,000

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 12 гротенов
  • Год 1859
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1332 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 169 PLN
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Golden Lion - September 19, 2020
Продавец Golden Lion
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Aurea - December 12, 2019
Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Heritage - July 25, 2019
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Heritage - July 25, 2019
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бремен 12 гротенов 1859 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 12 гротенов 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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