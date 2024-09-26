Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
36 гротенов 1859 года "Тип 1840-1859" (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,986)
- Вес 8,77 гр
- Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 121,458
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 36 гротенов
- Год 1859
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61348 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 31 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 20 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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