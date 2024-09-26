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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

36 гротенов 1859 года "Тип 1840-1859" (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 36 гротенов 1859 года "Тип 1840-1859" - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 36 гротенов 1859 года "Тип 1840-1859" - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,986)
  • Вес 8,77 гр
  • Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 121,458

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 36 гротенов
  • Год 1859
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1859 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61348 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 31 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Heritage - June 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Bruun Rasmussen - August 20, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 20 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Kroha - June 5, 2021
Продавец Kroha
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Бремен 36 гротенов 1859 на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 36 гротенов 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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