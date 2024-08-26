Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
10 дукатов 1864 года B "Открытие фондовой биржи" (Бремен, Вольный ганзейский город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 35,2 гр
- Чистого золота (1,1159 oz) 34,7072 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 10 дукатов
- Год 1864
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 10 дукатов 1864 года "Открытие фондовой биржи" со знаком B. Это золотая монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4797 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.
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