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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

10 дукатов 1864 года B "Открытие фондовой биржи" (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 10 дукатов 1864 года B "Открытие фондовой биржи" - цена золотой монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 10 дукатов 1864 года B "Открытие фондовой биржи" - цена золотой монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 35,2 гр
  • Чистого золота (1,1159 oz) 34,7072 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 10 дукатов
  • Год 1864
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 10 дукатов 1864 года "Открытие фондовой биржи" со знаком B. Это золотая монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4797 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

Сохранность
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Бремен 10 дукатов 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
36066 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Бремен 10 дукатов 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
20757 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Бремен 10 дукатов 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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