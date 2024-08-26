10 дукатов 1864 года B "Открытие фондовой биржи" (Бремен, Вольный ганзейский город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 10 дукатов 1864 года "Открытие фондовой биржи" со знаком B. Это золотая монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4797 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 32000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

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