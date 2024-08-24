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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бремена 1864 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
36 гротенов 1864
Средняя цена 190 $
Продажи
2 136

Памятные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов 1864 B Открытие фондовой биржи
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Талер 1864 B Открытие фондовой биржи
Средняя цена 600 $
Продажи
3 308
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