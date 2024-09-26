Талер 1864 года B "Открытие фондовой биржи" (Бремен, Вольный ганзейский город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты Талер 1864 года "Открытие фондовой биржи" со знаком B. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34587 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность PROOF (3) UNC (65) AU (91) XF (138) VF (9) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (1) MS64 (12) MS63 (16) MS62 (11) MS61 (3) AU55 (1) PF63 (1) PF60 (1) CAMEO (1) PL (8) Сервис NGC (24) PCGS (25) ANACS (1)

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