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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1864 года B "Открытие фондовой биржи" (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - Талер 1864 года B "Открытие фондовой биржи" - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - Талер 1864 года B "Открытие фондовой биржи" - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,986)
  • Вес 17,539 гр
  • Чистого серебра (0,556 oz) 17,2935 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 5,000

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал Талер
  • Год 1864
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (308)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты Талер 1864 года "Открытие фондовой биржи" со знаком B. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34587 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону
Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Inasta - September 5, 2024
Бремен Талер 1864 B "Открытие фондовой биржи" на аукционе Inasta - September 5, 2024
Продавец Inasta
Дата 5 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1864 "Открытие фондовой биржи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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