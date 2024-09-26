Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1864 года B "Открытие фондовой биржи" (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,986)
- Вес 17,539 гр
- Чистого серебра (0,556 oz) 17,2935 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 5,000
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал Талер
- Год 1864
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (308)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты Талер 1864 года "Открытие фондовой биржи" со знаком B. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34587 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
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Дата 23 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 PL NGC
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 16 января 2024
Сохранность VF
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC PL
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
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Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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