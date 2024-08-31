Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
Памятные монеты Талер Вольного ганзейского города - Бремен
Талер 186350-я годовщина освободительных войн
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1863 20,000 1 407
Талер 1864Открытие фондовой биржи
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1864 B 5,000 3 308
Талер 1865Второй немецкий стрелковый фестиваль
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1865 B 50,000 5 701
Талер 1871Победа над Францией
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1871 B 60,720 0 514
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