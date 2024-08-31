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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Памятные монеты Талер Вольного ганзейского города - Бремен

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Талер 1863

50-я годовщина освободительных войн
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1863 20,000 1 407
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Талер 1864

Открытие фондовой биржи
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1864 B 5,000 3 308
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Талер 1865

Второй немецкий стрелковый фестиваль
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1865 B 50,000 5 701
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Талер 1871

Победа над Францией
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1871 B 60,720 0 514
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