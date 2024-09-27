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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

36 гротенов 1864 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 36 гротенов 1864 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 36 гротенов 1864 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,986)
  • Вес 8,77 гр
  • Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 100,000

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 36 гротенов
  • Год 1864
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1864 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36460 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Heritage - September 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Bruun Rasmussen - November 12, 2022
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Где купить?
Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Бремен 36 гротенов 1864 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 36 гротенов 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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