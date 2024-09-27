Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
36 гротенов 1864 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,986)
- Вес 8,77 гр
- Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 100,000
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 36 гротенов
- Год 1864
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1864 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36460 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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