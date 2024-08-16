Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
12 гротенов 1845 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,740)
- Вес 3,889 гр
- Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 62,955
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 12 гротенов
- Год 1845
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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