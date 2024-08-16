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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

12 гротенов 1845 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 12 гротенов 1845 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 12 гротенов 1845 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,740)
  • Вес 3,889 гр
  • Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 62,955

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 12 гротенов
  • Год 1845
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1330 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Numis Arena (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (2)
Бремен 12 гротенов 1845 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Бремен 12 гротенов 1845 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Бремен 12 гротенов 1845 на аукционе Numis Arena - October 29, 2023
Продавец Numis Arena
Дата 29 октября 2023
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Бремен 12 гротенов 1845 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1845 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 12 гротенов 1845 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Бремен 12 гротенов 1845 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бремен 12 гротенов 1845 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 12 гротенов 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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