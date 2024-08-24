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1845
Монеты Бремена 1845 года
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Серебро
Серебряные монеты
36 гротенов 1845
Средняя цена
140 $
Продажи
0
22
12 гротенов 1845
Средняя цена
220 $
Продажи
0
7
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Вольный ганзейский город
1802-1871
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