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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бремена 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
36 гротенов 1845
Средняя цена 140 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
12 гротенов 1845
Средняя цена 220 $
Продажи
0 7
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