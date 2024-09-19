Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
36 гротенов 1845 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,986)
- Вес 8,77 гр
- Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 84,203
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 36 гротенов
- Год 1845
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Naumann
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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