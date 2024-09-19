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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

36 гротенов 1845 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 36 гротенов 1845 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 36 гротенов 1845 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,986)
  • Вес 8,77 гр
  • Чистого серебра (0,278 oz) 8,6472 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 84,203

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 36 гротенов
  • Год 1845
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 36 гротенов 1845 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • HERVERA (1)
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  • Naumann (1)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
  • Westfälische (2)
Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Naumann - January 2, 2022
Продавец Naumann
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Rauch - October 1, 2017
Продавец Rauch
Дата 1 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Бремен 36 гротенов 1845 на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 36 гротенов 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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