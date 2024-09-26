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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

2 1/2 шварена 1866 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 2 1/2 шварена 1866 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 2 1/2 шварена 1866 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 - 3,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 72,000

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 2 1/2 шварена
  • Год 1866
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1866 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Katz (2)
  • Niemczyk (1)
  • Westfälische (1)
Бремен 2 1/2 шварена 1866 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Бремен 2 1/2 шварена 1866 на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Бремен 2 1/2 шварена 1866 на аукционе Niemczyk - March 19, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Бремен 2 1/2 шварена 1866 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Бремен 2 1/2 шварена 1866 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Бремен 2 1/2 шварена 1866 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Бремен 2 1/2 шварена 1866 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 шварена 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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