Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
2 1/2 шварена 1866 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,2 - 3,3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 72,000
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 2 1/2 шварена
- Год 1866
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1866 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Niemczyk (1)
- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 1/2 шварена 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск