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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

2 1/2 шварена 1861 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 2 1/2 шварена 1861 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 2 1/2 шварена 1861 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 - 3,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 43,200

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 2 1/2 шварена
  • Год 1861
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1861 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Grün (1)
Бремен 2 1/2 шварена 1861 на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Бремен 2 1/2 шварена 1861 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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