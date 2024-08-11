Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
6 гротенов 1861 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,493)
- Вес 2,92 гр
- Чистого серебра (0,0463 oz) 1,4396 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 127,411
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 6 гротенов
- Год 1861
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 6 гротенов 1861 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41430 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 18 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Naumann
Дата 2 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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