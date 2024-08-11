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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

6 гротенов 1861 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 6 гротенов 1861 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 6 гротенов 1861 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,493)
  • Вес 2,92 гр
  • Чистого серебра (0,0463 oz) 1,4396 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 127,411

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 6 гротенов
  • Год 1861
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 6 гротенов 1861 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Ганноверском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41430 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 18 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность MS66 PCGS
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Naumann - December 2, 2018
Продавец Naumann
Дата 2 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Gärtner - June 6, 2018
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Kroha - October 7, 2017
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бремен 6 гротенов 1861 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 гротенов 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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