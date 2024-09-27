Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
12 гротенов 1860 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,740)
- Вес 3,889 гр
- Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 150,000
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 12 гротенов
- Год 1860
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1860 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1396 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 2 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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