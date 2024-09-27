Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

12 гротенов 1860 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 12 гротенов 1860 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 12 гротенов 1860 года - цена серебряной монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,740)
  • Вес 3,889 гр
  • Чистого серебра (0,0925 oz) 2,8779 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 150,000

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 12 гротенов
  • Год 1860
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 12 гротенов 1860 года. Это серебряная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1396 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Grün (3)
  • Höhn (1)
  • Künker (5)
  • Naumann (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 650 CZK
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Naumann - December 2, 2018
Продавец Naumann
Дата 2 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бремен 12 гротенов 1860 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 12 гротенов 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бремена Каталог монет Вольного ганзейского города Монеты Бремена 1860 года Все бременские монеты бременские серебряные монеты бременские монеты номиналом 12 гротенов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск