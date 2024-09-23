Бремен Период: 1802-1871 1802-1871
2 1/2 шварена 1853 года (Бремен, Вольный ганзейский город)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,2 - 3,3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 141,848
Описание
- Страна Бремен
- Период Вольный ганзейский город
- Номинал 2 1/2 шварена
- Год 1853
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Бремен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1853 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2559 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 100 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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