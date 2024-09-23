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Бремен Период: 1802-1871 1802-1871

2 1/2 шварена 1853 года (Бремен, Вольный ганзейский город)

Аверс монеты - 2 1/2 шварена 1853 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город Реверс монеты - 2 1/2 шварена 1853 года - цена монеты - Бремен, Вольный ганзейский город

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,2 - 3,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 141,848

Описание

  • Страна Бремен
  • Период Вольный ганзейский город
  • Номинал 2 1/2 шварена
  • Год 1853
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Бремен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость бременской монеты 2 1/2 шварена 1853 года. Это медная монета периода Вольного ганзейского города отчеканена на Бременском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2559 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 100 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Westfälische (1)
Бремен 2 1/2 шварена 1853 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бремен 2 1/2 шварена 1853 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 200 CZK
Бремен 2 1/2 шварена 1853 на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Бремен 2 1/2 шварена 1853 на аукционе Stack's - April 21, 2024
Бремен 2 1/2 шварена 1853 на аукционе Stack's - April 21, 2024
Продавец Stack's
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Бремен 2 1/2 шварена 1853 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR

Где продать?

Для продажи 2 1/2 шварена 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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